Крытый бассейн в Тобольске обещают достроить в следующем году

«У меня будет вопрос, который я задавал год назад. 18 марта прошлого года проходили выборы президента, тоболяки в ходе общественного опроса проголосовали за строительство крытого бассейна в 15-м микрорайоне. В прошлом году не прошёл экспертизу, и бюджетные средства потрачены не были. Как дела обстоят в этом году? Когда планируется введение объекта в эксплуатацию?», — задал вопрос депутат от КПРФ Юрий Юхневич.