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Крытый бассейн в Тобольске обещают достроить в следующем году

12 декабря 2019, 06:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi / 1Mi
Бассейн достроят
Заместитель губернатора Тюменской области рассказал о сроках сдачи крытого бассейна в Тобольске.

Строительство крытого бассейна в Тобольске должно закончиться в следующем году. Об этом на заседании Тюменской областной думы заявил замгубернатора Сергей Шустов.

«У меня будет вопрос, который я задавал год назад. 18 марта прошлого года проходили выборы президента, тоболяки в ходе общественного опроса проголосовали за строительство крытого бассейна в 15-м микрорайоне. В прошлом году не прошёл экспертизу, и бюджетные средства потрачены не были. Как дела обстоят в этом году? Когда планируется введение объекта в эксплуатацию?», — задал вопрос депутат от КПРФ Юрий Юхневич.

Замгубернатора Сергей Шустов ответил, что контракт на строительство заключён в этом году. Также, он добавил, что строительство должно быть закончено в следующем году. " В настоящий момент там осуществляются работы по установке опалубки для чаши бассейна», — уточнил Шустов.

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