В Тюменской области жители, обратившиеся к Путину, получили консультацию врачей

Виктор Горб — инвалид первой группы по зрению. Он проживает в поселке Новотарманский в 26 км от Тюмени и практически не видит. Каждый раз обращаться к врачам ему трудно. Для консультации с врачом-офтальмологом активисты ОНФ доставили пенсионера в областную клиническую больницу № 1. Послезавтра состоится врачебная комиссия для принятия решения о коррекции текущего лечения или назначении операции пациенту.