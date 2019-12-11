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В Тюменской области жители, обратившиеся к Путину, получили консультацию врачей

11 декабря 2019, 12:05
Фото: Общероссийский народный фронт
В Тюменской области жители, обратившиеся к Путину, получили консультацию вр
При содействии регионального общероссийского народного фронта (ОНФ) пожилые жители Тюмени и Тобольска, обратившиеся к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в медицинском обслуживании, получили консультацию врачей. Информация об этом опубликована на сайте общественников.
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Тюмень

Виктор Горб — инвалид первой группы по зрению. Он проживает в поселке Новотарманский в 26 км от Тюмени и практически не видит. Каждый раз обращаться к врачам ему трудно. Для консультации с врачом-офтальмологом активисты ОНФ доставили пенсионера в областную клиническую больницу № 1. Послезавтра состоится врачебная комиссия для принятия решения о коррекции текущего лечения или назначении операции пациенту.

А для пожилой женщины из Тобольска, страдающей от почечной болезни, общественники организовали телемост, где смогли пообщаться она, врачи поликлиники № 3 Тобольска и ОКБ № 1. Тюменскими специалистами были даны рекомендации по дальнейшим действиям врачей и пациентки.

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«В ОНФ Тюмени оба случая находятся на контроле», — отмечено в сообщении.

#Новости#Тюменская область#ОНФ#ОКБ №1#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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