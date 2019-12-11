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В горах Крыма заблудились двое туристов из Тюменской области

11 декабря 2019, 04:08
Фото: МЧС Медиа
В Крыму заблудились двое туристов из Тюменской области
Крымские спасатели пришли на помощь двум заблудившемся тюменским туристам в горах у Мраморной пещеры, сообщает МЧС Медиа.
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Тюмень

В Службу спасения Республики Крым позвонили туристы, которые рассказали, что находятся в районе Мраморных пещер и им требуется помощь.

«Они рассказали, что не могут самостоятельно покинуть горно-лесистую местность», - уточнили спасатели.

Местоположение путешественников определили с помощью мобильной связи. Туристы находились на тропе между «Мраморной пещерой» и «Эмине-Баир-Хосар» в Симферопольском районе. Как оказалось, тюменцы потеряли ориентиры с наступлением темного времени суток.

Туристов эвакуировали, после чего провели с ними профилактическую беседу, во время которой рассказали о правилах безопасности на маршрутах. Медицинская помощь тюменцам не понадобилась.

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#Новости#Крым#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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