В горах Крыма заблудились двое туристов из Тюменской области

В Службу спасения Республики Крым позвонили туристы, которые рассказали, что находятся в районе Мраморных пещер и им требуется помощь.
«Они рассказали, что не могут самостоятельно покинуть горно-лесистую местность», - уточнили спасатели.
Местоположение путешественников определили с помощью мобильной связи. Туристы находились на тропе между «Мраморной пещерой» и «Эмине-Баир-Хосар» в Симферопольском районе. Как оказалось, тюменцы потеряли ориентиры с наступлением темного времени суток.
Туристов эвакуировали, после чего провели с ними профилактическую беседу, во время которой рассказали о правилах безопасности на маршрутах. Медицинская помощь тюменцам не понадобилась.