Скорая и пожарные не смогут проехать к одной из новостроек в Тюмени

По словам местных жителей, весь двор забит машинами, скорая или пожарные в случае ЧС не смогут подъехать. Им даже негде развернуться. Также тюменцев беспокоит нехватка бесплатных парковочных мест.
«Дольщикам предлагают оставлять машины в районе улицы К. Цеткин, однако до нее нужно идти около километра, что местных жителей не устраивает», - уточняет издание.
Застройщиком домов в ЖК «Акварель» является ГК «ТИС», на которого местные жители из-за проблем с нехваткой парковочных мест и узкого проезда хотят пожаловаться в правоохранительные и контролирующие органы.
При этом в ГК «ТИС» заявляют, что в случае ЧС машины скорой и пожарных смогут проехать через стройплощадку соседнего дома.