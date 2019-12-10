nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скорая и пожарные не смогут проехать к одной из новостроек в Тюмени

10 декабря 2019, 06:08
Фото: 1Mi
Скорая и пожарные не смогут проехать к одной из новостроек в Тюмени
В областной столице дольщики ЖК «Акварель» опасаются, что к их домам в случае чего не смогут проехать пожарные и скорая, сообщает «URA.RU».
Сюжет
Тюмень

По словам местных жителей, весь двор забит машинами, скорая или пожарные в случае ЧС не смогут подъехать. Им даже негде развернуться. Также тюменцев беспокоит нехватка бесплатных парковочных мест.

«Дольщикам предлагают оставлять машины в районе улицы К. Цеткин, однако до нее нужно идти около километра, что местных жителей не устраивает», - уточняет издание.

Застройщиком домов в ЖК «Акварель» является ГК «ТИС», на которого местные жители из-за проблем с нехваткой парковочных мест и узкого проезда хотят пожаловаться в правоохранительные и контролирующие органы.

При этом в ГК «ТИС» заявляют, что в случае ЧС машины скорой и пожарных смогут проехать через стройплощадку соседнего дома.

Материалы по теме
В тюменской новостройке из кранов течет ржавая вода
#Новости#Тюменская область#Новостройки#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25