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ВСК дарит новым клиентам скидки на каско

9 декабря 2019, 09:55
Фото: pixabay.com
Страховой Дом ВСК предлагает новым клиентам приобрести страховые продукты каско на особых условиях.
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Тюмень

Скидка в размере 20 % доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги компании, при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.

Воспользоваться бонусом можно при приобретении таких страховых продуктов для автотранспортных средств, как «Каско Классика», «Каско Уверенный», «Каско Компакт» и «Каско Компакт+». Также сохраняются дополнительные опции, например, «Такси в подарок».

Акция «Онлайн-каско» продлится в период с 09.12.2019 г. по 10.01.2020 г.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://www.vsk.ru/individuals/promo/-20_na_kasko_onlain/.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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