ВСК дарит новым клиентам скидки на каско

Скидка в размере 20 % доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги компании, при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.