ВСК дарит новым клиентам скидки на каско

Скидка в размере 20 % доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги компании, при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение «ВСК Страхование» или интернет-магазин shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.
Воспользоваться бонусом можно при приобретении таких страховых продуктов для автотранспортных средств, как «Каско Классика», «Каско Уверенный», «Каско Компакт» и «Каско Компакт+». Также сохраняются дополнительные опции, например, «Такси в подарок».
Акция «Онлайн-каско» продлится в период с 09.12.2019 г. по 10.01.2020 г.
Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://www.vsk.ru/individuals/promo/-20_na_kasko_onlain/.