В Тюмени пройдет IV фестиваль True Story Fest: никакого «успешного успеха»

23 декабря в 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» в четвертый раз пройдет долгожданный фестиваль всей правды о бизнесе Тrue Story Fest – итоговый конгресс проекта по популяризации предпринимательства в Тюменской области.

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