В Тюмени пройдет IV фестиваль True Story Fest: никакого «успешного успеха»

Фестиваль правды Тrue Story Fest – это:
Участникам конгресса расскажут:
Своими историями провала честно поделятся:
Модератор Тrue Story Fest – член правления «Опоры России», заместитель председатель Тюменского регионального отделения «Опоры России» Артём Андросов.
Вход свободный.
Организаторы фестиваля: ООО «Центр Развития Бизнеса» совместно с Тюменским региональным отделением «Опоры России» при поддержке правительства Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Минэкономразвития России.
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
По всем вопросам обращаться по тел. (3452) 70-30-70.