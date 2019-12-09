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В Тюмени пройдет IV фестиваль True Story Fest: никакого «успешного успеха»

9 декабря 2019, 06:23
Фото: группа ВК "True Story Fest | Тюмень"
23 декабря в 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» в четвертый раз пройдет долгожданный фестиваль всей правды о бизнесе Тrue Story Fest – итоговый конгресс проекта по популяризации предпринимательства в Тюменской области.

Фестиваль правды Тrue Story Fest – это:

  • 2 часа реальных историй провалов;
  • 4 тюменских предпринимателя;
  • 1000 гостей в зале.

Участникам конгресса расскажут:

  • как создается бизнес на самом деле;
  • какие ошибки не стоит совершать, начиная свой стартап;
  • как «облажались» успешные тюменские предприниматели.

Своими историями провала честно поделятся:

  • Александр Андросов – генеральный директор ООО «Вертикальный мир», коммерческий директор ООО «Клякса»;
  • Илья Пискулин – директор маркетингового агентства love marketing;
  • Артем Рахмеев – основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl;
  • Загадочный Мистер Х.

Модератор Тrue Story Fest – член правления «Опоры России», заместитель председатель Тюменского регионального отделения «Опоры России» Артём Андросов.

Вход свободный.

Регистрация на сайте https://truestoryfest.ru/.

Все подробности в группе «ВКонтакте».

Организаторы фестиваля: ООО «Центр Развития Бизнеса» совместно с Тюменским региональным отделением «Опоры России» при поддержке правительства Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Минэкономразвития России.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

По всем вопросам обращаться по тел. (3452) 70-30-70.

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