В Тюмени подтверждены пять случаев заболевания корью

На данный момент проводятся дополнительные мероприятия, направленные на наблюдение и вакцинацию жителей региона. Тюменцы отмечают, что в учебных заведениях вводят утренний осмотр детей.
«Если обнаружены признаки заболевания – ребят отправляют домой», - отмечают в СМИ.
Врачи просят родителей обратить внимание на основные симптомы заражения – температура тела поднимается до 40 градусов, на второй день можно заметить сыпь.
Ранее, 3 декабря, в Тюмени врачи ставили прививки от кори жителям нескольких многоквартирных домов. Ещё один случай болезни зафиксирован в Заводоуковске.