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В Тюмени подтверждены пять случаев заболевания корью

9 декабря 2019, 18:00
Фото: 1Mi
В Тюмени подтверждены пять случаев заболевания корью
В Тюменской области зафиксировано семь случаев заболевания корью. В городах проводятся профилактические мероприятия, отметили в Роспотребнадзоре.
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Тюмень

На данный момент проводятся дополнительные мероприятия, направленные на наблюдение и вакцинацию жителей региона. Тюменцы отмечают, что в учебных заведениях вводят утренний осмотр детей.

«Если обнаружены признаки заболевания – ребят отправляют домой», - отмечают в СМИ.

Врачи просят родителей обратить внимание на основные симптомы заражения – температура тела поднимается до 40 градусов, на второй день можно заметить сыпь.

Ранее, 3 декабря, в Тюмени врачи ставили прививки от кори жителям нескольких многоквартирных домов. Ещё один случай болезни зафиксирован в Заводоуковске.

#Новости#Болезни#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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