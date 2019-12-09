nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени 9 декабря погаснут светофоры на трех перекрестках

9 декабря 2019, 03:42
Фото: 1Mi
В Тюмени 9 декабря погаснут светофоры на трех перекрестках
Сегодня, 9 декабря, в областной столице отключат сразу несколько светофоров, рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».
Сюжет
Тюмень

«С 9 до 11 не будут работать электронные регулировщики на перекрестке улиц Ленина и Перекопской», - пояснили в организации.

На пересечении улиц Льва Толстого и Пролетарской светофоры не будут работать с 9 до 19 часов, в период с 13 до 17 часов погаснут светофоры на перекрестке улиц Дамбовской и Губкина. Отключение электронных регулировщиков связано с необходимостью проведения плановых работ на сетях электроснабжения.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать требования дорожных знаков.

Материалы по теме
В Тюмени 5 декабря отключат восемь светофоров
#Новости#Отключения светофоров#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25