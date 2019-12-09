В Тюмени 9 декабря погаснут светофоры на трех перекрестках

На пересечении улиц Льва Толстого и Пролетарской светофоры не будут работать с 9 до 19 часов, в период с 13 до 17 часов погаснут светофоры на перекрестке улиц Дамбовской и Губкина. Отключение электронных регулировщиков связано с необходимостью проведения плановых работ на сетях электроснабжения.