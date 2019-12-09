В Ишимской больнице появилось современное реабилитационное оборудование

Новое оборудование установили в первичное сосудистое отделение областной больницы №4 г.Ишима.
Специальные тренажеры предназначены для реабилитации больных с неврологическими нарушениями после инсульта. Механотерапия помогает восстановить двигательную активность, улучшить подвижность суставов и мышц. Ее часто используют в сочетании с лечебной физкультурой, массажем или физиотерапией.
Также, в Ишимской областной больнице при лечении и реабилитации пациентов, перенесших инсульт, используют и другие высокотехнологичные методы лечения. Например, тромболитическая терапия позволяет растворить тромбы в сосудах в первые часы заболевания, ранняя вертикализация пациента помогает в профилактике пролежней и других осложнений. Широко используются методы физиотерапии, для реабилитации пациентов есть кабинеты ЛФК, механотерапии, тренажерный зал. Для удобства больных в больнице есть прикроватные тренажеры, а также 12 мобильных кресел-каталок.
Реабилитационные мероприятия проводятся с первых суток поступления больного до его выписки, что позволяет максимально восстановить функции и сохранить способность человека к самообслуживанию.