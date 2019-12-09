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В Ишимской больнице появилось современное реабилитационное оборудование

9 декабря 2019, 05:41
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Три аппарата для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей общей стоимостью более трех миллионов рублей приобретены в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Новое оборудование установили в первичное сосудистое отделение областной больницы №4 г.Ишима.

Специальные тренажеры предназначены для реабилитации больных с неврологическими нарушениями после инсульта. Механотерапия помогает восстановить двигательную активность, улучшить подвижность суставов и мышц. Ее часто используют в сочетании с лечебной физкультурой, массажем или физиотерапией.

Также, в Ишимской областной больнице при лечении и реабилитации пациентов, перенесших инсульт, используют и другие высокотехнологичные методы лечения. Например, тромболитическая терапия позволяет растворить тромбы в сосудах в первые часы заболевания, ранняя вертикализация пациента помогает в профилактике пролежней и других осложнений. Широко используются методы физиотерапии, для реабилитации пациентов есть кабинеты ЛФК, механотерапии, тренажерный зал. Для удобства больных в больнице есть прикроватные тренажеры, а также 12 мобильных кресел-каталок.

Реабилитационные мероприятия проводятся с первых суток поступления больного до его выписки, что позволяет максимально восстановить функции и сохранить способность человека к самообслуживанию.

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