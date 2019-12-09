Тюменца отправили в колонию строгого режима за пьяную езду

В начале апреля автоинспекторы на улице Федюнинского остановили автомобиль ВАЗ 21102. Причина для остановки на называется. Водитель машины оказался нетрезв и без прав. Водительское удостоверение у него забрали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
«Мужчина уже был судим за пьяную езду. В конце 2018 года он сел за руль нетрезвым. Спустя несколько месяцев его осудили и назначили наказание в виде условного срока, однако должных выводов для себя тюменец так и не сделал», заявили в прокуратуре Тюменской области.
С учетом этого суд назначил мужчине наказание в виде одного года и четырех месяцев колонии строгого режима.