Тюменца отправили в колонию строгого режима за пьяную езду

«Мужчина уже был судим за пьяную езду. В конце 2018 года он сел за руль нетрезвым. Спустя несколько месяцев его осудили и назначили наказание в виде условного срока, однако должных выводов для себя тюменец так и не сделал», заявили в прокуратуре Тюменской области.