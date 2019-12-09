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Тюменца отправили в колонию строгого режима за пьяную езду

9 декабря 2019, 05:42
Фото: 1Mi
Тюменца отправили в колонию строгого режима за пьяную езду
В областной столице осудили 43-летнего местного жителя, севшего за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в прокуратуре Тюменской области.
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Тюмень

В начале апреля автоинспекторы на улице Федюнинского остановили автомобиль ВАЗ 21102. Причина для остановки на называется. Водитель машины оказался нетрезв и без прав. Водительское удостоверение у него забрали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина уже был судим за пьяную езду. В конце 2018 года он сел за руль нетрезвым. Спустя несколько месяцев его осудили и назначили наказание в виде условного срока, однако должных выводов для себя тюменец так и не сделал», заявили в прокуратуре Тюменской области.

С учетом этого суд назначил мужчине наказание в виде одного года и четырех месяцев колонии строгого режима.

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