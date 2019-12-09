Известный российский акушер рассказал будущим родителям о беременности и родах

В структуре госпиталя находятся хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО, детская реанимация, клинико-диагностическая лаборатория и центр детского здоровья. Детская поликлиника, в которой можно заключить договор сроком от 3-х месяцев и с возможностью выезда специалиста на дом. Также в госпитале есть современные палаты, которые рассчитаны на пребывание мамы и ребенка, если кто-то из родственников хочет ночевать в палате, за это придется платить дополнительно.
Заключать контракт на роды лучше на 28 неделе и уже спокойно вынашивать своего малыша, зная, что родоразрешение пройдет в самом современном медицинском центре Тюменской области.
«Что касается активности, надо жить нормальной жизнью, выполнять минимальные физические нагрузки — плавать, гулять, заниматься легким фитнесом, это очень положительно сказывается на общем состоянии беременной, но это не говорит о том, что нужно принимать участие в марафоне», — отметил Марк Курцер.
В рамках встречи врач поделился технологиями, которые используются только в их госпитале и не зависимо от показаний, а именно в госпитале «Мать и дитя» эпидуральную анестезию предлагают всем. При чем в зависимости от дозировки будущая мама может передвигаться уже после того как ей была сделана эта процедура.
«Я отношусь к врачам, которые рекомендуют пить воду, не доводите себя, что бы у вас была постоянная сухость во рту и не стоит взвешиваться каждые полчаса. А еще сейчас существует тренд и беременные заходят в роддом будучи очень стройными, что не очень хорошо для ребенка, за всю беременность женщина должна набирать от 10 до 15 кг.», говорит Марк Курцер.
«В госпитале „Мать и дитя“ большой опыт ведение пациентов с различными серьезными заболеваниями такими как геморрагический васкулит, кологиноз, красная волчанка. В нашем госпитале вы можете спокойно с такими заболеваниями рожать», — сообщил генеральный директор группы компаний Марк Курцер. И конечно развеял самый главный страх, что проведение ЭКО ни как не влияет на возникновение онкологических заболеваний.