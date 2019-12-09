Известный российский акушер рассказал будущим родителям о беременности и родах

«Я отношусь к врачам, которые рекомендуют пить воду, не доводите себя, что бы у вас была постоянная сухость во рту и не стоит взвешиваться каждые полчаса. А еще сейчас существует тренд и беременные заходят в роддом будучи очень стройными, что не очень хорошо для ребенка, за всю беременность женщина должна набирать от 10 до 15 кг.», говорит Марк Курцер.