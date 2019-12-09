Александр Моор встретился с гендиректором «Россети Тюмень» Алексеем Солдатенко

Также на встрече обсудили вопросы синхронизации действий регионального правительства и энергокомпании в целях социально-экономического развития территорий, планы по развитию инфраструктуры областного центра и объектов социального значения. Эти и другие вопросы будут отражены в специальном соглашении, которое стороны планируют подписать в 2020 году.