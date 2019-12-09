Александр Моор встретился с гендиректором «Россети Тюмень» Алексеем Солдатенко

Одно из важнейших направлений деятельности тюменских энергетиков – обеспечение надежности электросетевого хозяйства. Алексей Солдатенко рассказал главе региона о результатах работы компании «Тюменские распределительные сети» филиала «Россети Тюмень» в уходящем году.
Снижен уровень аварийности в зоне своей ответственности практически на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На позитивную динамику повлияла реализованная ремонтная кампания, общий объем расходов на которую по Тюменской области превысил 1,2 млрд рублей. Также на 40% сократилась средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей.
Полезный отпуск электроэнергии составил 7,8 млрд кВт*ч. К сетям компании присоединены более 4300 новых потребителей совокупной мощностью 120 мВт.
Благодаря реализации инвестпрограммы предприятия, в декабре текущего года запланирован запуск двух подстанций в областной столице (ПС 110/10 кВ «Молодежная» и ПС 110/10 кВ «Причал»).
Александр Моор поинтересовался динамикой отключений электросетей в Тюменском районе и попросил Алексея Солдатенко проанализировать ситуацию в части развития электросетевого хозяйства Тюменского района и усилить работу в этом направлении.
«Этот вопрос поднимается жителями муниципалитета. Сегодня район интенсивно развивается, здесь высокая плотность индивидуальной застройки»,отметил губернатор.
Также на встрече обсудили вопросы синхронизации действий регионального правительства и энергокомпании в целях социально-экономического развития территорий, планы по развитию инфраструктуры областного центра и объектов социального значения. Эти и другие вопросы будут отражены в специальном соглашении, которое стороны планируют подписать в 2020 году.