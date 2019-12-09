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Александр Моор встретился с гендиректором «Россети Тюмень» Алексеем Солдатенко

9 декабря 2019, 06:04
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Во время рабочей встречи губернатор Тюменской области и руководитель одной из крупнейших электросетевых компаний страны обсудили предварительные итоги работы энергетиков в 2019 году и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Сюжет
Тюмень

Одно из важнейших направлений деятельности тюменских энергетиков – обеспечение надежности электросетевого хозяйства. Алексей Солдатенко рассказал главе региона о результатах работы компании «Тюменские распределительные сети» филиала «Россети Тюмень» в уходящем году.

Снижен уровень аварийности в зоне своей ответственности практически на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На позитивную динамику повлияла реализованная ремонтная кампания, общий объем расходов на которую по Тюменской области превысил 1,2 млрд рублей. Также на 40% сократилась средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей.

Полезный отпуск электроэнергии составил 7,8 млрд кВт*ч. К сетям компании присоединены более 4300 новых потребителей совокупной мощностью 120 мВт.

Благодаря реализации инвестпрограммы предприятия, в декабре текущего года запланирован запуск двух подстанций в областной столице (ПС 110/10 кВ «Молодежная» и ПС 110/10 кВ «Причал»).

Александр Моор поинтересовался динамикой отключений электросетей в Тюменском районе и попросил Алексея Солдатенко проанализировать ситуацию в части развития электросетевого хозяйства Тюменского района и усилить работу в этом направлении.

«Этот вопрос поднимается жителями муниципалитета. Сегодня район интенсивно развивается, здесь высокая плотность индивидуальной застройки»,отметил губернатор.

Также на встрече обсудили вопросы синхронизации действий регионального правительства и энергокомпании в целях социально-экономического развития территорий, планы по развитию инфраструктуры областного центра и объектов социального значения. Эти и другие вопросы будут отражены в специальном соглашении, которое стороны планируют подписать в 2020 году.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Политика
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