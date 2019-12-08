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В Тюменской области используют передвижные методы обследования пациентов

8 декабря 2019, 08:43
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области используют передвижные методы обследования пациентов
Около 500 жительниц Уватского района обследовали на рак молочной железы с помощью передвижного маммографа, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

«У нас в больнице есть аналоговый маммограф. И то, что он находится в районной больнице не совсем удобно для жительниц сел. А тут к нам впервые приехал передвижной цифровой маммограф. По предварительным результатам наши жительницы здоровы, но со снимками еще будут работать предметно врачи», — отметил главный врач уватской больницы Азат Кинчагулов.

Одна из целей регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» – приближение диагностической помощи.

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За полторы недели обследование прошли 474 женщины, хотя был запланирован осмотр 360 женщин. В селах их приходило так много, что образовывались очереди.

Тюменские медики отмечают, что рак молочной железы по-прежнему остается одной из наиболее частых причин смерти онкологических пациентов. Поэтому будет не лишним еще раз напомнить тюменцам о важности своевременной диагностики.

#Новости#Медицина#Уватский район#Тюменская область#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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