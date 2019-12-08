В Тюменской области используют передвижные методы обследования пациентов

«У нас в больнице есть аналоговый маммограф. И то, что он находится в районной больнице не совсем удобно для жительниц сел. А тут к нам впервые приехал передвижной цифровой маммограф. По предварительным результатам наши жительницы здоровы, но со снимками еще будут работать предметно врачи», — отметил главный врач уватской больницы Азат Кинчагулов.