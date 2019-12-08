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В Тюменской области готовят многофункциональных специалистов

8 декабря 2019, 09:02
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области готовят многофункциональных специалистов
В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 17 предприятий Тюменской области направили на обучение своих работников. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.
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Тюмень

Программу и образовательную организацию, где будет проходить обучение, работодатели определяют сами.

«Помимо основной программы учащимся предоставляется возможность освоить цифровые компетенции и прикладные информационные программы из дополнительного образовательного модуля», — говорится в сообщении.

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По профессиям наладчик станков, резчик по металлу, слесарь механосборочных работ, бухгалтер, экономист, специалист по охране труда с начала этого года обучились более 800 человек. Сейчас учатся еще 579 работников.

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