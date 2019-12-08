В Тюменской области готовят многофункциональных специалистов

Программу и образовательную организацию, где будет проходить обучение, работодатели определяют сами.
«Помимо основной программы учащимся предоставляется возможность освоить цифровые компетенции и прикладные информационные программы из дополнительного образовательного модуля», — говорится в сообщении.
По профессиям наладчик станков, резчик по металлу, слесарь механосборочных работ, бухгалтер, экономист, специалист по охране труда с начала этого года обучились более 800 человек. Сейчас учатся еще 579 работников.