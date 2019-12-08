Тюменцев не будут штрафовать за езду без зимней резины

С 1 декабря 2019 года в России вступил в силу закон об обязательной установке зимних шин на автомобили. Согласно новому нормативно-правовому акту категорически запрещено ездить на машинах без зимней резины в период с 1 декабря по 29 февраля.
Тюменские госавтоинспекторы отметили, что штраф за нарушение закона пока не предусмотрен, сотрудник ГИБДД может просто порекомендовать сменить резину.
Однако если будет зафиксирован факт установки шин с разным размером или рисунком протектора шин, то будет назначен штраф. Автомобиль в таком случае будет признан неисправным.
«Ездить так же запрещено с двумя зимними и двумя летними шинами», — пояснили в областной Госавтоинспекции.