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Тюменцев не будут штрафовать за езду без зимней резины

8 декабря 2019, 11:14
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцев не будут штрафовать за езду без зимней резины
В Тюмени пока не предусмотрен штраф за езду без зимней резины, сообщает АиФ Тюмень.
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Тюмень

С 1 декабря 2019 года в России вступил в силу закон об обязательной установке зимних шин на автомобили. Согласно новому нормативно-правовому акту категорически запрещено ездить на машинах без зимней резины в период с 1 декабря по 29 февраля.

Тюменские госавтоинспекторы отметили, что штраф за нарушение закона пока не предусмотрен, сотрудник ГИБДД может просто порекомендовать сменить резину.

Однако если будет зафиксирован факт установки шин с разным размером или рисунком протектора шин, то будет назначен штраф. Автомобиль в таком случае будет признан неисправным.

Тюменское ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам переходить на зимнюю резину
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«Ездить так же запрещено с двумя зимними и двумя летними шинами», — пояснили в областной Госавтоинспекции.

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