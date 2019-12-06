В Тюмени запустили доставку продуктов от прилавка магазина до дома

Уже более 140 000 человек пользуются сервисом СберМаркет и выбирают продукты для всей своей семьи и близких. Стоимость товара в онлайне такая же как в гипермаркете, и, как правило, ниже чем в магазинах у дома. Никаких наценок СберМаркет не делает, что еще раз доказывает выгоду покупок через новое онлайн приложение.