В Тюмени запустили доставку продуктов от прилавка магазина до дома

Экономия времени - самое главное в современном мире. Работа, дети, увлечения, занятия спортом, встречи с друзьями - это то, что мы делаем в ежедневном режиме, но, как говорится, "Война войной, а обед по расписанию". Где можно выкроить лишние часы и даже средства? Перестать тратить время на походы по магазинам.
В Тюмени запускается новый федеральный сервис СберМаркет. С 6 декабря тюменцы смогут заказать с доставкой на дом или офис продукты и другие товары из гипермаркета METRO, включая электронику, автотовары, товары для сада, бытовую химию – в общей сложности более 23 000 товаров. До конца декабря для жителей Тюмени доставка будет бесплатной. Совершить покупку из METRO смогут даже те, у кого нет карты торговой сети.
Одна сплошная выгода - экономия времени и денег на бензин, а также исключено стояние в очередях на кассе. Что касается качества товаров, то тюменцы могут быть уверены, что получат только самое лучшее. Сборщики обучены и выбирают продукты, как для себя.
Покупать товары можно будет и со скидками до 50%. Каждую неделю клиентам будут доступны специальные предложения гипермаркета METRO. Заказ можно оформить через приложение или сайт сервиса. Курьеры СберМаркета доставят покупку до дверей за 2 часа в выбранный временной интервал с 9 утра до 11 вечера.
Уже более 140 000 человек пользуются сервисом СберМаркет и выбирают продукты для всей своей семьи и близких. Стоимость товара в онлайне такая же как в гипермаркете, и, как правило, ниже чем в магазинах у дома. Никаких наценок СберМаркет не делает, что еще раз доказывает выгоду покупок через новое онлайн приложение.