В Тюмени в 2020 году отремонтируют несколько детских садов

«В детском саду по улице Пржевальского, 52 рабочие завершают устройство кровли, утепление фасада уже выполнено, дорожки заасфальтированы, устанавливаются малые архитектурные формы. Чтобы закончить ремонт в срок (к лету следующего года), 40 специалистов ежедневно работают в две смены. После всех необходимых работ детский сад сможет принять 210 детей в возрасте до трех лет», - рассказали в администрации областной столицы.
Помимо этого ремонт идет в ясле-граде, расположенном по улице Мельничной, 80. Работы проведут в два этапа, после завершения первого в конце 2020 года малыши переедут в обновленное здание, одновременно с этим начнется ремонт в старом здании. Его планируют завершить в 2021 году. Данный детский сад рассчитан на 588 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.