В Тюмени в 2020 году отремонтируют несколько детских садов

Помимо этого ремонт идет в ясле-граде, расположенном по улице Мельничной, 80. Работы проведут в два этапа, после завершения первого в конце 2020 года малыши переедут в обновленное здание, одновременно с этим начнется ремонт в старом здании. Его планируют завершить в 2021 году. Данный детский сад рассчитан на 588 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.