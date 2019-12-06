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В Тюмени в 2020 году отремонтируют несколько детских садов

6 декабря 2019, 04:59
Фото: Администрация города Тюмени
В Тюмени в 2020 году отремонтируют несколько детских садов
Глава областной столицы Руслан Кухарук проконтролировал ход капремонта детских садов, сообщает администрация города Тюмени.

«В детском саду по улице Пржевальского, 52 рабочие завершают устройство кровли, утепление фасада уже выполнено, дорожки заасфальтированы, устанавливаются малые архитектурные формы. Чтобы закончить ремонт в срок (к лету следующего года), 40 специалистов ежедневно работают в две смены. После всех необходимых работ детский сад сможет принять 210 детей в возрасте до трех лет», - рассказали в администрации областной столицы.

Помимо этого ремонт идет в ясле-граде, расположенном по улице Мельничной, 80. Работы проведут в два этапа, после завершения первого в конце 2020 года малыши переедут в обновленное здание, одновременно с этим начнется ремонт в старом здании. Его планируют завершить в 2021 году. Данный детский сад рассчитан на 588 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

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#Новости#Тюменская область#Руслан Кухарук#Детские сады#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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