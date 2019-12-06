В центре Тюмени столкнулись сразу четыре автомобиля

Очевидцы отмечают, что от перекрёстка до бизнес-центра Gazoil-Plaza автомобили фактически не движутся. По данным Яндекс.Пробки, на этом участке скорость транспорта упала до 3 км/ч. На место аварии прибыли спасатели МЧС.
«Пострадавших в инциденте нет», - отмечают очевидцы происшествия.
Только 6 декабря в городе произошло более 15 ДТП. Дорожная ситуация осложняется прошедшим снегопадом и сильным ветром. В 17:40 пробки в областной столице достигли 9 баллов. Дорожные службы Тюмени не справляются с уборкой снега.