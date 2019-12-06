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В центре Тюмени столкнулись сразу четыре автомобиля

6 декабря 2019, 15:02
Фото: 1Mi
В центре Тюмени столкнулись сразу четыре автомобиля
На перекрестке Холодильной и Республики 6 декабря около 19:00 произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП в центре города возникла большая пробка.
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Тюмень

Очевидцы отмечают, что от перекрёстка до бизнес-центра Gazoil-Plaza автомобили фактически не движутся. По данным Яндекс.Пробки, на этом участке скорость транспорта упала до 3 км/ч. На место аварии прибыли спасатели МЧС.

Фото: Людмила Анатольевна

«Пострадавших в инциденте нет», - отмечают очевидцы происшествия.

Только 6 декабря в городе произошло более 15 ДТП. Дорожная ситуация осложняется прошедшим снегопадом и сильным ветром. В 17:40 пробки в областной столице достигли 9 баллов. Дорожные службы Тюмени не справляются с уборкой снега.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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