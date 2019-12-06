Тобольск обогнал по уровню средних зарплат Тюмень и Санкт-Петербург

«В первом полугодии 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата в Тобольске выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12% и составила 69,5 тыс. рублей», - уточняет издание.
Тобольск по уровню средних зарплат уже обогнал Санкт-Петербург (63,8 тыс. рублей) и Тюмень (53,6 тыс. рублей), а к концу года, по самым скромным прогнозам, тоболяки в среднем будут получать по 70 тыс. рублей в месяц.
С официальной статистикой согласны не все жители города Тоболька, некоторые из ни получают значительно меньше заявленных 69,5 тыс. рублей.