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Тобольск обогнал по уровню средних зарплат Тюмень и Санкт-Петербург

6 декабря 2019, 05:19
Фото: 1Mi
Тобольск обогнал по уровню средних зарплат Тюмень и Санкт-Петербург
По итогам уходящего года средняя зарплата в Тобольске превысит отметку в 70 тыс. рублей, сообщает Тобольск.ру со ссылкой на свой источник.

«В первом полугодии 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата в Тобольске выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12% и составила 69,5 тыс. рублей», - уточняет издание.

Тобольск по уровню средних зарплат уже обогнал Санкт-Петербург (63,8 тыс. рублей) и Тюмень (53,6 тыс. рублей), а к концу года, по самым скромным прогнозам, тоболяки в среднем будут получать по 70 тыс. рублей в месяц.

С официальной статистикой согласны не все жители города Тоболька, некоторые из ни получают значительно меньше заявленных 69,5 тыс. рублей.

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