Тобольск обогнал по уровню средних зарплат Тюмень и Санкт-Петербург

Тобольск по уровню средних зарплат уже обогнал Санкт-Петербург (63,8 тыс. рублей) и Тюмень (53,6 тыс. рублей), а к концу года, по самым скромным прогнозам, тоболяки в среднем будут получать по 70 тыс. рублей в месяц.