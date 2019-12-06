“Россети” готовы к массовой установке интеллектуальных счетчиков

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о внедрении умных систем учета электроэнергии. В том числе интеллектуальные приборы учеты электроэнергии, которые могут дистанционно передавать показания. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков. А все остальное будет находиться в зоне ответственности электросетевых компаний.