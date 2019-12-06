“Россети” готовы к массовой установке интеллектуальных счетчиков

Спикер не исключает возможности внесения кабмином в ГД постановления о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках. При этом она добавила, что Федеральное собрание принимать его не станет, потому как им "надоело прикрывать министерства и ведомства". Об этом сообщают "Новые известия".
В свою очередь "Россети" объявили о готовности устанавливать новые умные счетчики или заменять на них устаревшие в строгом соответствии с федеральным законом. В компании отметили, что в зоне ее ответственности находится частный сектор, а потребителям в многоквартирных домах подключение должны проводить гарантирующие поставщики, то есть региональные энергосбытовые организации.
Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о внедрении умных систем учета электроэнергии. В том числе интеллектуальные приборы учеты электроэнергии, которые могут дистанционно передавать показания. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков. А все остальное будет находиться в зоне ответственности электросетевых компаний.
Кроме того, уполномоченные организации, которые в течение трех лет не переведут своих потребителей на умные модели приборов, будут оштрафованы. Также отмечается, что расходы на обслуживание умных систем будут включены в тариф.