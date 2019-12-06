nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

“Россети” готовы к массовой установке интеллектуальных счетчиков

6 декабря 2019, 20:05
Фото: rosseti.ru
Глава Совфеда Валентина Матвиенко на недавнем совещании заявила, что дата подготовки подзаконных актов часто переносится.

Спикер не исключает возможности внесения кабмином в ГД постановления о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках. При этом она добавила, что Федеральное собрание принимать его не станет, потому как им "надоело прикрывать министерства и ведомства". Об этом сообщают "Новые известия".

В свою очередь "Россети" объявили о готовности устанавливать новые умные счетчики или заменять на них устаревшие в строгом соответствии с федеральным законом. В компании отметили, что в зоне ее ответственности находится частный сектор, а потребителям в многоквартирных домах подключение должны проводить гарантирующие поставщики, то есть региональные энергосбытовые организации.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о внедрении умных систем учета электроэнергии. В том числе интеллектуальные приборы учеты электроэнергии, которые могут дистанционно передавать показания. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков. А все остальное будет находиться в зоне ответственности электросетевых компаний.

Кроме того, уполномоченные организации, которые в течение трех лет не переведут своих потребителей на умные модели приборов, будут оштрафованы. Также отмечается, что расходы на обслуживание умных систем будут включены в тариф.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25