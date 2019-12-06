Афиша выходного дня. Куда сходить в Тюмени 7 и 8 декабря

Вы знаете, что с горчицей можно съесть все, что угодно? А что обои обязательно должны быть с цветами? Знакомы ли вы с правилами хорошего тона для маленьких собак? А может быть, вы любите варенье, как и собачка Соня? Она отважно познает большой и непонятный мир, сталкиваясь с различными трудностями, от которых жизнь, конечно, только веселее. Веселый разговор на жизненно важные темы для маленьких непосед и исследователей, а также для их родителей.