Афиша выходного дня. Куда сходить в Тюмени 7 и 8 декабря

Кино
Биография, Драма, Исторический. 12+
Америка, 1880 год. Мир освещается огнём, механизмы приводятся в движение паром или приложением силы. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд прорывных открытий, среди которых постоянный ток и изобретение лампы накаливания. Пока он встречается с инвесторами, инженер Джордж Вестингауз, сколотивший состояние на патенте тормозов для поездов, видит больше преимуществ в использовании переменного тока. Кроме того, недальновидный бизнесмен Эдисон берёт на работу простым инженером эмигранта Николу Теслу, и, не увидев в его идеях потенциала, вскоре теряет ценного сотрудника. Соревнование за электрификацию американских городов — война постоянного и переменного токов продолжается.
Где и когда: с 5 декабря в кинотеатрах Тюмени.
Биография, Боевик, Драма, Приключения. 16+
Лондон. 1862 год. Она — очаровательная богатая молодая женщина, увлечённая управлением воздушных шаров. Он — исследователь-метеоролог, готовый на всё, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоём они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики.
Где и когда: с 5 декабря в кинотеатрах Тюмени.
Детектив, Драма, Комедия, Триллер. 16+
Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мёртвым в его имении, за расследование неожиданно берётся обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.
Где и когда: с 28 ноября в кинотеатрах г. Тюмени.
Военный, Драма. 12+
1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант — начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. События приобретают непредсказуемый оборот.
Где и когда: с 5 декабря в кинотеатрах г. Тюмени.
Приключенческий Экшн, Фантастика. 12+
Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
Где и когда: премьера фильма будет 12 декабря, но в эти выходные в кинотеатрах г. Тюмени идут специальные показы.
Театр
Пластический спектакль по роману К. Я. Лагунова «Так было». 16+
Режиссер-постановщик Тамара Мингазиева
Театр-студия «Билет на трамвай»
«Бывает — жизнь измеряется часами и даже минутами. И этот крохотный отрезок времени — всего шестьдесят ударов сердца — порой решает судьбу человека».
Это история, где случилось две войны. История о том, что чувства приходят внезапно и непререкаемо, как сама жизнь. Здесь не действуют законы человеческой власти. Встать на пути у этого может только сердце.
Где и когда: 7 декабря в 19.00.
«Космос», Молодежный театральный центр, ул. Республики, 165а.
Драма в 2-х действиях. 16+
Режиссер спектакля — Данил Чащин.
В 2018 году поставил в Тюменском Большом драматическом театре спектакль «Молодость» по пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне». Спектакль стал номинатном Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в пяти номинациях: «лучший спектакль», «лучшая режиссура — Данил Чащин»,"лучшая работа художника — Дмитрий Горбас», «лучшая мужская роль — Сергей Скобелев», «лучшая женская роль — Кристина Тихонова». Данил Чащин в 2011 году окончил Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий (кафедра режиссуры, мастерская М. В. Жабровец).
Где и когда: 8 декабря в 18.00. ТБДТ, ул. Республики, 129
Концерты
18+
Большой концерт 9 Грамм, TRUЕТЕНЬ при участии ИЮНЯ.
TRUЕТЕНЬ — Презентация альбома «Бинокль», а также множество треков по смысловой нагрузке, предназначеных для людей, имеющих какое-либо отношение к преступной деятельности и чистоте людских побуждений, для людей, обладающих кристальным сердцем и абстрактным мышлением. Криминальный рэп и хулиганская лирика с холодной Сибири не оставит Ваши сердца равнодушными!
Гость концерта — ИЮНЬ — Автор, музыкант и исполнитель из города Тюмень. Основатель рэп батлов ЛЁГКИЙ КЭШ и ЦЕХ RECORDS.
Где и когда: 7 декабря в 19.00. Байконур, концертно-танцевальный зал, ул. Горького, 44/3
Народный артист РСФСР Михаил Плетнёв (фортепиано)Российский национальный оркестрДирижёр — Станислав Кочановский
6+
В программе: Чайковский Симфония № 1, Чайковский Концерт № 1
8 декабря на сцене филармонии — обладатель премии «Грэмми» за лучшее исполнение камерной музыки, народный артист РСФСР, всемирно известный дирижёр и пианист Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр под управлением Станислава Кочановского.
Где и когда: 8 декабря в 19:00, Тюменская филармония, ул. Республики, 34 / Челюскинцев, 45
Спорт
6+
Открытый турнир по тхэквондо на кубок Почетного консула Республики Корея в Тюмени состоится При поддержке Почетного консула Республики Корея в Тюмени Самкаева Игоря Мирвахисовича и Посольства Республики Корея в РФ.
Участие в соревнованиях примут около 500 спортсменов разных возрастных категорий из 8 регионов Российской Федерации: Московская область, Тюменская область, Курганская область, Омская область, Свердловская область, Новосибирская область, Пермская область, Челябинская область.
Где и когда: 7 декабря в 9:00, Прибой (МАУ ДО ДЮСШ) , пр. Борцов Октября, 2а, кор. 1.
6+
Чемпионат лиги RBM «Сила Сибири 2». 14 зрелищных боев разной весовой категории, из них: 2 профессиональных боя по самбо в рамках проекта «Самбо борьба без границ».Бой по кикбоксингу между представителем Тюменского воркаут центра, Сергеем Мехниным и Василием Сметаниным представителем воркаут города Пермь. Украшением вечера станет бой тренеров Урал-Сибирь: Армен Айвазянц (Тюмень) тренер по ММА — Николай Коверзяков (Миасс) тренер по Ушу-саньда.В главном бою вечера в битве за чемпионский пояс лиги RBM представитель города Тюмени Николай Путинцев, который провел 2 боя в данной лиге и одержал 2 досрочные победы, выйдет на тропу войны с представителем Таджикистана Икромиддином Тахировым, который также успешно финишировал досрочно в прошедшем турнире.
Где и когда: 7 декабря в 18:00, Овация (Ивент-Холл) , ул. Широтная, 4А.
Для детей
Для детей от 4 до 7 лет.
Вы знаете, что с горчицей можно съесть все, что угодно? А что обои обязательно должны быть с цветами? Знакомы ли вы с правилами хорошего тона для маленьких собак? А может быть, вы любите варенье, как и собачка Соня? Она отважно познает большой и непонятный мир, сталкиваясь с различными трудностями, от которых жизнь, конечно, только веселее. Веселый разговор на жизненно важные темы для маленьких непосед и исследователей, а также для их родителей.
Где и когда: 8 декабря в 11.00. «Ангажемент» Молодежный театр им. В. С. Загоруйко, ул. Олимпийская, 8а.
Фэнтези. 6+
Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений.
Где и когда: с 5 декабря в кинотеатрах: Киномакс (ТРЦ «Кристалл»), Азбука кино (ТРЦ «Фаворит»), Синема Парк (ТРЦ «Гудвин»).