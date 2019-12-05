За сброс в лесу двух тонн куриных костей тюменец заплатил 24 тыс. рублей

Администрация района и сотрудники МВД установили нарушителя. Его оштрафовали на 4 тыс. рублей и обязали возместить затраты на утилизацию 2 тонн биологических отходов.
Эксперты отмечают, что уничтожение куриных костей стоило почти 20 тыс. рублей. Следователи полагают, что биоотходы были привезены с какого-то производства, но нарушитель об этом ничего не говорит. Расследование продолжается.
«Просто ответственность для юрлиц серьезнее - штраф в 10 раз больше», - отметил пользователь одного из тюменских информационных порталов.