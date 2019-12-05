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За сброс в лесу двух тонн куриных костей тюменец заплатил 24 тыс. рублей

5 декабря 2019, 13:15
Фото: Экодвижение Зеленый хоровод
С 25 ноября в Богандинском районе Тюменской области разыскивали нарушителя, который выбросил большое количество куриных костей около села Княжево. Подозреваемого мужчину поймали и оштрафовали, сообщает 72.ру.
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Тюмень

Администрация района и сотрудники МВД установили нарушителя. Его оштрафовали на 4 тыс. рублей и обязали возместить затраты на утилизацию 2 тонн биологических отходов.

Эксперты отмечают, что уничтожение куриных костей стоило почти 20 тыс. рублей. Следователи полагают, что биоотходы были привезены с какого-то производства, но нарушитель об этом ничего не говорит. Расследование продолжается.

«Просто ответственность для юрлиц серьезнее - штраф в 10 раз больше», - отметил пользователь одного из тюменских информационных порталов.

#Новости#Отходы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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