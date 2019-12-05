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Тюменский суд заблокировал доступ жителей РФ к 13 сайтам

5 декабря 2019, 03:18
Фото: 1Mi
Тюменский суд заблокировал доступ жителей РФ к 13 сайтам
В России в очередной раз заблокировали доступ к интернет-ресурсам, на этот раз, к сайтам по продаже наркотиков и фальшивых документов, рассказали в прокуратуре Тюменской области.
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Тюмень

«Надзорное ведомство в ходе мониторинга сети Интернет выявило 13 интернет-ресурсов, на которых продавали наркотики, различные медицинские справки, дипломы о высшем образовании и аттестаты об окончании девяти классов», пояснили в прокуратуре.

По данному факту прокуратура обратилась в суд, в котором потребовала запретить доступ к ресурсам с территории Российской Федерации. Центральный районный суд города Тюмени удовлетворил требование надзорного ведомства и признал ресурсы запрещенными к распространению на территории страны.

В настоящее время получить доступ к страницам с территории России невозможно.

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#Новости#Прокуратура#Блокировки#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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