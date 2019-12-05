Тюменский суд заблокировал доступ жителей РФ к 13 сайтам

«Надзорное ведомство в ходе мониторинга сети Интернет выявило 13 интернет-ресурсов, на которых продавали наркотики, различные медицинские справки, дипломы о высшем образовании и аттестаты об окончании девяти классов», пояснили в прокуратуре.
По данному факту прокуратура обратилась в суд, в котором потребовала запретить доступ к ресурсам с территории Российской Федерации. Центральный районный суд города Тюмени удовлетворил требование надзорного ведомства и признал ресурсы запрещенными к распространению на территории страны.
В настоящее время получить доступ к страницам с территории России невозможно.