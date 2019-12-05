Тюменский суд огласит приговор Кутергиной 9 декабря. Ей грозит 6 лет тюрьмы

«Ваша честь, я не белая, не пушистая. Но точно не мошенница и не воровка. Я понимаю то, что пережила я и мои близкие за полтора года, наверное, должно было вымотать меня, сломать, сделать покладистей, но я как никогда рассчитываю на правосудие. И на правосудие без компромиссов. Прошу оправдать меня в связи с отсутствием состава преступления», – сквозь слезы завершила свое последнее слово Александра Кутергина.