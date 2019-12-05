Тюменский суд огласит приговор Кутергиной 9 декабря. Ей грозит 6 лет тюрьмы

Ее обвиняют в мошенничестве на 11 млн рублей при страховании машин МВД. Кутергина провела в СИЗО и под домашним арестом суммарно больше года. Госвобвинитель просила это учесть и засчитать один день ареста за два дня наказания.
Защитник обвиняемой Евгений Грив просил судью оправдать менеджера страховой компании с правом реабилитации.
«Полагаю, что по итогам проведенного судебного разбирательства, государственным обвинением суду не было представлено доказательств, указывающих на наличие у моей подзащитной состава инкриминируемых ей деяний», – сказал Грив.
В последнем слове Кутергина отметила, что в деле нет пострадавших, а представители Россгостраха дали показания в ее пользу и рассказали о контроле, который исключает любые несогласованные действия с руководством.
«Состава преступления нет, а уголовное дело есть. Мне, вроде бы, надо оправдываться в чем-то, но непонятно, в чем. Процессы, которые мне вменяются, это стандартные, разрешенные в компании процедуры, которые реализуются в соответствии с внутренним регламентом и нормативными документами», – сказала Александра Кутергина.
Она добавила, что Россгострах сэкономил «значительные бюджетные средства для МВД», оплачивая износ самостоятельно.
«Знаете, чем обескураживает меня сложившаяся ситуация? У обвинения нет никакой доказательной базы, кроме своеобразной интерпретации событий, основанные на домыслах, основанной на домыслах, предположениях, избирательности, манипуляции формулировками, эпитетами, на основе показаний пары свидетелей, которые неоднократно менялись», – сказала Кутергина.
А затем через некоторую паузу она продолжила.
«Ваша честь, я не белая, не пушистая. Но точно не мошенница и не воровка. Я понимаю то, что пережила я и мои близкие за полтора года, наверное, должно было вымотать меня, сломать, сделать покладистей, но я как никогда рассчитываю на правосудие. И на правосудие без компромиссов. Прошу оправдать меня в связи с отсутствием состава преступления», – сквозь слезы завершила свое последнее слово Александра Кутергина.
После ее речи в зале зааплодировали.
Судья озвучит приговор 9 декабря.