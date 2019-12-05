nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К тюменскому аквапарку «ЛетоЛето» съехались десятки пожарных машин

5 декабря 2019, 04:59
Фото: ЧС Тюмень в ВК
К тюменскому аквапарку «ЛетоЛето» съехались десятки пожарных машин
Тюменцев сегодня утром обеспокоило большое количество пожарных машин возле аквапарка «ЛетоЛето». Об этом они рассказали в соцсетях.
Сюжет
Тюмень

Судя по фото, которое опубликовал очевидец, дыма над аквапарком нет, несмотря на это возле него стоят десятки пожарных машин.

Тюменцев эта ситуация обеспокоила. Некоторые из них шутили, что пожарные просто приехали за водой, кто-то предположил, что сотрудники пожарной охраны приехали на аквааэробику, еще один из подписчиков группы, где был размещен пост, считает, что у пожарных в аквапарке новогодний корпоратив.

«В аквапарке нет ЧП, это учения», - написал один из комментаторов.

Накануне в официальной группе аквапарка «ЛетоЛето» появилось сообщение, что 5 декабря будут проходить пожарно-тактические учения. Так как комплекс является объектом повышенного внимания, куда приезжают семьи с детьми. Поэтому важно отрабатывать эффективное взаимодействие между ответственными сотрудниками комплекса и пожарно-спасательными службами города.

Материалы по теме
У здания аквапарка «ЛетоЛето» загорелся пенопласт. Огонь тушили 50 пожарных
#Новости#Пожарные#Аквапарк#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25