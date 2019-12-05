К тюменскому аквапарку «ЛетоЛето» съехались десятки пожарных машин

Судя по фото, которое опубликовал очевидец, дыма над аквапарком нет, несмотря на это возле него стоят десятки пожарных машин.
Тюменцев эта ситуация обеспокоила. Некоторые из них шутили, что пожарные просто приехали за водой, кто-то предположил, что сотрудники пожарной охраны приехали на аквааэробику, еще один из подписчиков группы, где был размещен пост, считает, что у пожарных в аквапарке новогодний корпоратив.
«В аквапарке нет ЧП, это учения», - написал один из комментаторов.
Накануне в официальной группе аквапарка «ЛетоЛето» появилось сообщение, что 5 декабря будут проходить пожарно-тактические учения. Так как комплекс является объектом повышенного внимания, куда приезжают семьи с детьми. Поэтому важно отрабатывать эффективное взаимодействие между ответственными сотрудниками комплекса и пожарно-спасательными службами города.