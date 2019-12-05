К тюменскому аквапарку «ЛетоЛето» съехались десятки пожарных машин

Тюменцев эта ситуация обеспокоила. Некоторые из них шутили, что пожарные просто приехали за водой, кто-то предположил, что сотрудники пожарной охраны приехали на аквааэробику, еще один из подписчиков группы, где был размещен пост, считает, что у пожарных в аквапарке новогодний корпоратив.