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Тюменских школьников удивил объем мусора, производимого в регионе

4 декабря 2019, 10:06
Фото: Пресс-служба ООО «ТЭО»
Тюменских школьников удивил объем мусора, производимого в регионе
Мусоросортировочный завод в Тюмени посетили второклассники, интересующиеся экологией, сообщает пресс-служба компании «Тюменское экологическое объединение».
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Тюмень

Ребятам было интересно узнать о работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Нам рассказывали, что тюменский завод – крупнейший в России, но всё равно очень удивились, увидев действительно промышленные масштабы», – прокомментировали свой визит на завод дети.

Как отмечает классный руководитель учащихся, они уже понимают, какой вклад могут внести в защиту экологии самостоятельно, но даже в своём юном возрасте видят, что об окружающей природе заботятся не многие.

«Если не задуматься об экологии прямо сейчас, планета может покрыться мусором за считанные секунды», - отметили второклассники.

Тюменские школьники изучают вопросы вторичной переработки и осознанного потребления ресурсов. Полученные знания подрастающее поколение пробует применять на практике.

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