Тюменских школьников удивил объем мусора, производимого в регионе

Ребятам было интересно узнать о работе системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Нам рассказывали, что тюменский завод – крупнейший в России, но всё равно очень удивились, увидев действительно промышленные масштабы», – прокомментировали свой визит на завод дети.
Как отмечает классный руководитель учащихся, они уже понимают, какой вклад могут внести в защиту экологии самостоятельно, но даже в своём юном возрасте видят, что об окружающей природе заботятся не многие.
«Если не задуматься об экологии прямо сейчас, планета может покрыться мусором за считанные секунды», - отметили второклассники.
Тюменские школьники изучают вопросы вторичной переработки и осознанного потребления ресурсов. Полученные знания подрастающее поколение пробует применять на практике.