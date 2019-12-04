Тюменская полиция задержала трех мужчин, похитивших 19-летнего торговца сухофруктами

Подозреваемые 54-летний ранее судимый мужчина и два его сына 27 и 22 лет похитили парня 22 ноября. Под предлогом покупки злоумышленники заманили его в автомобиль и увезли на съемную квартиру по улице Бастыргина. Там они на него напали и связали скотчем. С целью дальнейшего вымогательства денег преступники посадили его в кладовую. Через несколько дней потерпевшему удалось сбежать, потому что похитители потеряли бдительность. Добравшись до дома, молодой человек позвонил в полицию.