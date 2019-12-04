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Тюменская полиция задержала трех мужчин, похитивших 19-летнего торговца сухофруктами

4 декабря 2019, 10:43
Фото: ЧС Тюмень
Тюменская полиция задержала трех мужчин, похитивших 19-летнего торговца сух
На днях в Тюмени задержали трех мужчин, похитивших 19-летнего торговца сухофруктами, сообщает УМВД России по Тюменской области.
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Тюмень

Подозреваемые 54-летний ранее судимый мужчина и два его сына 27 и 22 лет похитили парня 22 ноября. Под предлогом покупки злоумышленники заманили его в автомобиль и увезли на съемную квартиру по улице Бастыргина. Там они на него напали и связали скотчем. С целью дальнейшего вымогательства денег преступники посадили его в кладовую. Через несколько дней потерпевшему удалось сбежать, потому что похитители потеряли бдительность. Добравшись до дома, молодой человек позвонил в полицию.

Полицейские задержали злоумышленников по месту их проживания. Задержанные пояснили, что они похитили торговца из-за неприязни между ним и 22-летним подозреваемым.

Пропавший 19-летний тюменц через пять дней вернулся домой
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Напомним, речь идет о Шахроме Сахибове. Молодой человек не появлялся дома в течение трех суток после того, как ушел на работу.

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