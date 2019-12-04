Тюменка погибла в перестрелке в Перми

Известно, что 50-летняя женщина 4 декабря шла утром на работу. На улице Вильямса мужчина начал стрелять по людям и машинам. Около остановки «Рынок» пуля попала в случайную прохожую. В инциденте были ранены два сотрудника Росгвардии. Елена Хилько переехала в Пермь несколько лет назад. В Тюмени у погибшей женщины проживают родственники.