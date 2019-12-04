nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменка погибла в перестрелке в Перми

4 декабря 2019, 12:28
Фото: ГИБДД МВД России
Утром пошла на работу: тюменка погибла в перестрелке в Перми
В перестрелке в Перми погибла жительница села из Тюменской области. По данным 72.ру, Елену Хилько застрелили в микрорайоне Гайва.
Сюжет
Тюмень

Известно, что 50-летняя женщина 4 декабря шла утром на работу. На улице Вильямса мужчина начал стрелять по людям и машинам. Около остановки «Рынок» пуля попала в случайную прохожую. В инциденте были ранены два сотрудника Росгвардии. Елена Хилько переехала в Пермь несколько лет назад. В Тюмени у погибшей женщины проживают родственники.

«В Перми она работала поваром. У нее есть взрослый сын, он 1990 года рождения», - отметил один из родственников женщины.

Предполагается, что стрелок был ранее судим за покупку запрещенных веществ. Семья погибшей получит финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей.

#Новости#Стрельба#Тюменская область#Пермь#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25