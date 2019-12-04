Подмосковный стример игры League of Legends получил рекордный донат – 5 млн рублей

«Это самая крупная сумма доната за всю историю работы нашего сервиса», - рассказала она. Чаще всего люди переводят более скромные суммы - 300-2000 рублей. Но донат в размере пяти миллионов рублей выходит за рамки обычного. Как сказала Райская, очень приятно принимать участие в развитии человека, чей труд заслужил такой оценки. От лица руководства KingDonate она пожелала «DarkKnight» успехов и чтобы он как можно быстрее вернулся к стримингу.