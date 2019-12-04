Подмосковный стример игры League of Legends получил рекордный донат – 5 млн рублей

Отмечается, что поклонник стримера сделал ему три перевода: в 500 тысяч рублей, 1,5 миллиона и 3 миллиона рублей. Через несколько часов после этого игрок решил удалить свой канал. Этот поступок он объяснил желанием остаться анонимным, передает NewsNN.
«Я говорю «Спасибо» своим поклонникам и отдельно выражаю признательность человеку, который так высоко оценил мой труд» – сказал стример. Он также добавил, что никогда не думал, что может получить такую крупную сумму. Часть этих денег игрок решил пожертвовать на благотворительность, а остальные деньги пустить на открытие своего бизнеса.
«DarkKnight» объяснил, что стремление сохранить анонимность является исключительно мерой предосторожности. Он заверил, что после того, как шумиха вокруг этой истории закончится, он снова будет проводить стримы.
Комментарий по этой ситуации дала директор по коммуникациям сервиса для донатов KingDonate Елена Райская. Именно через него совершались переводы.
«Это самая крупная сумма доната за всю историю работы нашего сервиса», - рассказала она. Чаще всего люди переводят более скромные суммы - 300-2000 рублей. Но донат в размере пяти миллионов рублей выходит за рамки обычного. Как сказала Райская, очень приятно принимать участие в развитии человека, чей труд заслужил такой оценки. От лица руководства KingDonate она пожелала «DarkKnight» успехов и чтобы он как можно быстрее вернулся к стримингу.