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МФК «Тюмень» впервые в истории вышел в финальную стадию Лиги чемпионов

25 ноября 2019, 03:53
Фото: МФК «Тюмень»
МФК «Тюмень» впервые в истории вышел в финальную стадию Лиги чемпионов
Мини-футбольный клуб «Тюмень» на своем поле победил действующего чемпиона Европы - португальский клуб «Спортинг».
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Тюмень

Одержав победу тюменский клуб набрал семь очков и занял первое место в группе, а также вышел в решающую стадию турнира.

Матч между клубами закончился со счетом 3:1 в пользу тюменцев. Первый гол на первой минуте игры забил в ворота португальцев Иван Лобков, на девятой минуте российская команда забила второй гол, это сделал Андрей Батырев.

Следующий мяч прилетел в ворота тюменцев, его забил Алекс Мерлим на 19-й минуте, на 27-й минуте решающий гол в ворота португальцев забил игрок МФК «Тюмень» Артем Антошкин.

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#Новости#Спорт#Тюменская область#Футбол#Тюмень#Наиль Каримов
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