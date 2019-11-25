МФК «Тюмень» впервые в истории вышел в финальную стадию Лиги чемпионов

Одержав победу тюменский клуб набрал семь очков и занял первое место в группе, а также вышел в решающую стадию турнира.
Матч между клубами закончился со счетом 3:1 в пользу тюменцев. Первый гол на первой минуте игры забил в ворота португальцев Иван Лобков, на девятой минуте российская команда забила второй гол, это сделал Андрей Батырев.
Следующий мяч прилетел в ворота тюменцев, его забил Алекс Мерлим на 19-й минуте, на 27-й минуте решающий гол в ворота португальцев забил игрок МФК «Тюмень» Артем Антошкин.