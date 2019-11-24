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Житель Тюменской области добровольно перевёл деньги банковскому мошеннику

24 ноября 2019, 15:32
Фото: Наш город / 1Mi
Житель Тюменской области добровольно перевёл деньги банковскому мошеннику
Банковский мошенник похитил 30 тыс. рублей у 55-летнего мужчины.
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Тюмень

Банковский мошенник похитил 30 тыс. рублей у 55-летнего жителя посёлка Урожайный Заводоуковского района. Потерпевший сообщил об этом в полицию. Об этом сегодня сообщили в УМВД по Тюменской области.

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На сайте одного банка мужчина оставил заявку на оформление кредита, после чего ему позвонили якобы из банка и сказали, что кредит одобрен, но сумму кредита нужно застраховать. Заявитель перевёл 30 тыс. рублей мошеннику через банкомат. Когда сняли деньги с банковской карты, он понял, что стал жертвой мошенничества. Сейчас полицейские ищут мошенника.

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