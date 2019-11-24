Житель Тюменской области добровольно перевёл деньги банковскому мошеннику

На сайте одного банка мужчина оставил заявку на оформление кредита, после чего ему позвонили якобы из банка и сказали, что кредит одобрен, но сумму кредита нужно застраховать. Заявитель перевёл 30 тыс. рублей мошеннику через банкомат. Когда сняли деньги с банковской карты, он понял, что стал жертвой мошенничества. Сейчас полицейские ищут мошенника.