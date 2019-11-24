Врио начальника полиции Тюменской области пообещал решить проблемы тоболяков

На приём к врио начальника управления МВД России по Тюменской области полковнику полиции Валерию Суворову в Тобольске пришли 20 человек. Люди обратились к нему с разными вопросами: от качества работы правоохранительных органов до жилищных проблем. Кто-то высказал недовольство в связи с работой управляющих компаний и тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Также Валерия Суворова попросили разобраться с несправедливым отказом в возбуждении уголовного дела. Высокопоставленный полицейский взял под личный контроль 14 обращений.