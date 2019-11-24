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Врио начальника полиции Тюменской области пообещал решить проблемы тоболяков

24 ноября 2019, 07:51
Фото: Наш город / 1Mi
Врио начальника полиции Тюменской области поможет решить проблемы тоболяков
На приёме в Тобольске врио начальника управления МВД России по Тюменской области полковник полиции Валерий Суворов взял на личный контроль 14 обращений от граждан.
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На приём к врио начальника управления МВД России по Тюменской области полковнику полиции Валерию Суворову в Тобольске пришли 20 человек. Люди обратились к нему с разными вопросами: от качества работы правоохранительных органов до жилищных проблем. Кто-то высказал недовольство в связи с работой управляющих компаний и тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Также Валерия Суворова попросили разобраться с несправедливым отказом в возбуждении уголовного дела. Высокопоставленный полицейский взял под личный контроль 14 обращений.

#Новости#Тюменская область#Управление МВД России по ТО#Тобольск#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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