В Ишиме появятся центры занятости с новым комплексом услуг

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев отметил, что к 2025 году планируется постепенно обеспечить деятельность новых центров занятости населения. На данный момент диагностику процессов оказания услуг проводят эксперты «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда». Специалисты разрабатывают новый формат обслуживания клиентов (решение различных индивидуальных ситуаций), а также внедряют общие требования к организации деятельности органов службы занятости. Служба будет не просто оказывать привычные всем отдельные услуги, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями конкретных работодателей по принципу «одного окна» на основании подходов клиенториентированности и проактивности.