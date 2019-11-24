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В Ишиме появятся центры занятости с новым комплексом услуг

24 ноября 2019, 06:18
Фото: Наш город / 1Mi
В Ишиме появятся центры занятости с новым комплексом услуг
В Ишимском районе модернизируют центры занятости.
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Тюмень

В Ишимском районе и в самом городе Ишиме модернизируют центры занятости. Об этом сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

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Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев отметил, что к 2025 году планируется постепенно обеспечить деятельность новых центров занятости населения. На данный момент диагностику процессов оказания услуг проводят эксперты «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда». Специалисты разрабатывают новый формат обслуживания клиентов (решение различных индивидуальных ситуаций), а также внедряют общие требования к организации деятельности органов службы занятости. Служба будет не просто оказывать привычные всем отдельные услуги, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями конкретных работодателей по принципу «одного окна» на основании подходов клиенториентированности и проактивности.

#Новости#Центр занятости#Ишимский район#Ишим#Тюменская область#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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