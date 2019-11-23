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Власти Тюмени потратят миллионы на строительство транспортной развязки

23 ноября 2019, 09:43
Фото: Наш город / 1Mi
Власти Тюмени потратят миллионы на строительство транспортной развязки
Тюменские власти объявили аукцион по строительству транспортной развязки.

Тюменские власти объявили аукцион на разработку (корректировку) проектной документации на строительство транспортной развязки на пересечении Московского тракта и дороги, которая появится в данном районе (недалеко от ул. Тюменская). Об этом, ссылаясь на заместителя губернатора, руководителя Главного управления строительства Сергея Шустова, сообщает РБК Тюмень. Стартовая (максимальная) цена контракта составит 23,6 млн рублей. Источником финансирования является бюджет Тюменской области. Все работы по контракту должны завершиться до октября 2020 года. Помимо разработки ПД развязки в разных уровнях, подрядчик должен предусмотреть наличие велодорожек, тротуаров, подземных и наземных переходов, которые обеспечат безопасную пешеходную связь жителей Тюмени с жилыми районами посёлка Московский, Дербыши и Дударева.

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Аукцион продлится до 4 декабря. Победитель будет определён 5 декабря.

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