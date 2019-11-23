Элитный тюменский застройщик отобрал игровую площадку у детей

Застройщик, который хочет построить на месте детской площадки выезд, является собственником этой территории. А застройщик дома №26 на Мельничной занял 500 кв. м чужой территории и обустроил там двор. Собственник территории подал в суд и выиграл. Теперь жители дома сами должны демонтировать площадку. Стоимость демонтажных работ составляет 200 тыс. рублей. Председатель ТСН «Мельничная-26» Инна Мальченко пояснила: «У ТСН нет свободных средств, это не было заложено в бюджет и, естественно, не собирались деньги с жителей».