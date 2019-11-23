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Элитный тюменский застройщик отобрал игровую площадку у детей

23 ноября 2019, 12:38
Фото: Наш город / 1Mi
Элитный тюменский застройщик отобрал игровую площадку у детей
В Тюмени могут остаться без игровой детской площадки жители лома №26 на улице Мельничной.
Сюжет
Суд

Жители дома №26 на улице Мельничной могут остаться без игровой площадки. Об этом сообщает Тюменское время. Вместо детской игровой площадки застройщик соседнего элитного комплекса планирует построить выезд. В доме №26 проживают 30 детей в возрасте до 14 лет, а других площадок для игр поблизости нет. «Не лишайте детства наших детей», - призывает один из жителей многоэтажки Максим Малышев.

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Застройщик, который хочет построить на месте детской площадки выезд, является собственником этой территории. А застройщик дома №26 на Мельничной занял 500 кв. м чужой территории и обустроил там двор. Собственник территории подал в суд и выиграл. Теперь жители дома сами должны демонтировать площадку. Стоимость демонтажных работ составляет 200 тыс. рублей. Председатель ТСН «Мельничная-26» Инна Мальченко пояснила: «У ТСН нет свободных средств, это не было заложено в бюджет и, естественно, не собирались деньги с жителей».

#Новости#Суд#Детская площадка#Дети#Споры#Застройщики#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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