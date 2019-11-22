В тюменской гостинице появились номера «звезд» спорта

Организаторы отмечают, что постояльцы гостиницы могут познакомиться с историей тюменского спорта. В прошлом году на пятом этаже здания презентовали галерею посвященную творческим людям - писателям, поэтам, журналистам. Через некоторое время третий этаж отеля оформят фотопортретами рабочих специальностей.
Это очень приятно, что мы вошли в историю нашей области еще и таким оригинальным способом, отметила чемпионка мира Галина Куклева.
Отель Vostok является давним социальным партнером городского департамента по спорту. Здесь проходили спортивные мероприятия, посвященные дню здоровья, сообщает МАУ «ТГМЦ».