nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменской гостинице появились номера «звезд» спорта

22 ноября 2019, 12:18
Фото: МАУ «ТГМЦ»
Гостиница Vostok открыла этаж «спортивных» номеров. Апартаменты уже посетили чемпионки Альбина Ахатова, Галина Куклева и другие.
Сюжет
Тюмень

Организаторы отмечают, что постояльцы гостиницы могут познакомиться с историей тюменского спорта. В прошлом году на пятом этаже здания презентовали галерею посвященную творческим людям - писателям, поэтам, журналистам. Через некоторое время третий этаж отеля оформят фотопортретами рабочих специальностей.

Это очень приятно, что мы вошли в историю нашей области еще и таким оригинальным способом, отметила чемпионка мира Галина Куклева.

Отель Vostok является давним социальным партнером городского департамента по спорту. Здесь проходили спортивные мероприятия, посвященные дню здоровья, сообщает МАУ «ТГМЦ».

#Новости#Спорт#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25