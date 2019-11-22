В Тюмени за 306 млн рублей построят детсад с пищеблоком на полуфабрикатах

За это время подрядчик должен будет возвести трехэтажное здание с высотой потолков в три метра. Садик после ввода в эксплуатацию сможет принимать 15 групп детей по 20 человек в каждой. Помимо этого в садике будет спортзал с инвентарем, музыкальный зал, изостудия, комната легоконструирования.