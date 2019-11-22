В Тюмени за 306 млн рублей построят детсад с пищеблоком на полуфабрикатах

В конце ноября состоится аукцион по выбору подрядчика, который возметься за возведение объекта за 306 млн рублей бюджетных денег региона. На строительство будет отведено девять месяцев.
За это время подрядчик должен будет возвести трехэтажное здание с высотой потолков в три метра. Садик после ввода в эксплуатацию сможет принимать 15 групп детей по 20 человек в каждой. Помимо этого в садике будет спортзал с инвентарем, музыкальный зал, изостудия, комната легоконструирования.
При этом пищеблок в новом детском саду будет работать на полуфабрикатах, которыми детей будут кормить три раза в день.