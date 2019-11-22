nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени за 306 млн рублей построят детсад с пищеблоком на полуфабрикатах

22 ноября 2019, 04:04
Фото: 1Mi
В микрорайоне Суходолье в Тюмени до конца следующего года должен появиться новый детский садик, рассчитанный на 295 детей.
Сюжет
Тюмень

В конце ноября состоится аукцион по выбору подрядчика, который возметься за возведение объекта за 306 млн рублей бюджетных денег региона. На строительство будет отведено девять месяцев.

За это время подрядчик должен будет возвести трехэтажное здание с высотой потолков в три метра. Садик после ввода в эксплуатацию сможет принимать 15 групп детей по 20 человек в каждой. Помимо этого в садике будет спортзал с инвентарем, музыкальный зал, изостудия, комната легоконструирования.

При этом пищеблок в новом детском саду будет работать на полуфабрикатах, которыми детей будут кормить три раза в день.

Материалы по теме
В рамках нацпроектов в области появятся еще больше школ и детсадов
#Новости#Тюменская область#Детские сады#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25