В центре Тюмени можно приобрести замок со скидкой в 1,5 млн рублей

На данный момент владельцем здания можно стать за 33 млн рублей. Коттедж расположен в центре города на живописном берегу реки Туры. Отмечается, что новые владельцы смогут круглый год удить рыбу, построить «свой пирс» для парохода. Дом построен из кирпича российского и бельгийского производства. Высота потолков в здании составляет 4 метра. Общая площадь всех помещений - 420 квадратных метров.