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В центре Тюмени можно приобрести замок со скидкой в 1,5 млн рублей

22 ноября 2019, 13:40
Фото: Авито
Тюменский замок «Серый кардинал» продаётся с 2017 года. Недавно владельцы особняка решили снизить стоимость объекта на 1,5 млн рублей.

На данный момент владельцем здания можно стать за 33 млн рублей. Коттедж расположен в центре города на живописном берегу реки Туры. Отмечается, что новые владельцы смогут круглый год удить рыбу, построить «свой пирс» для парохода. Дом построен из кирпича российского и бельгийского производства. Высота потолков в здании составляет 4 метра. Общая площадь всех помещений - 420 квадратных метров.

По данным Avito, строение вошло в ТОП-10 «замков Россиян», которые выставлены на продажу. Более дорогие строения находятся в Подмосковье, их стоимость составляет до 1 млрд рублей.

#Новости#Недвижимость#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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