В Исетском районе во время ссоры с собутыльницей девушка схватилась за нож.

Во время застолья гости повздорили, дело дошло до драки. Женщины боролись, упав на пол. Затем молодая девушка схватила с кухонного стола нож, замахнулась им и пообещала своей оппонентке убить ее. Возбужденных дам разняли мужчины, после этого гости разошлись по домам. Спустя несколько дней об этом стало известно участковому.