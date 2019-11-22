В Исетском районе во время ссоры с собутыльницей девушка схватилась за нож.

В Исетском районе раскрыто бытовое преступление, подозреваемая задержана. Инцидент произошел в селе Рассвет. Как стало известно, к местному жителю в гости пришли его соседи - молодая семья с детьми. Позднее присоединилась еще одна односельчанка.
Во время застолья гости повздорили, дело дошло до драки. Женщины боролись, упав на пол. Затем молодая девушка схватила с кухонного стола нож, замахнулась им и пообещала своей оппонентке убить ее. Возбужденных дам разняли мужчины, после этого гости разошлись по домам. Спустя несколько дней об этом стало известно участковому.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.