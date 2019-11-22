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В Исетском районе во время ссоры с собутыльницей девушка схватилась за нож

22 ноября 2019, 08:55
Фото: Наш город / 1Mi
В Исетском районе во время ссоры с собутыльницей девушка схватилась за нож.
В Исетском районе ссора двух девушек закончилась дракой.
Сюжет
Тюмень

В Исетском районе раскрыто бытовое преступление, подозреваемая задержана. Инцидент произошел в селе Рассвет. Как стало известно, к местному жителю в гости пришли его соседи - молодая семья с детьми. Позднее присоединилась еще одна односельчанка.

Во время застолья гости повздорили, дело дошло до драки. Женщины боролись, упав на пол. Затем молодая девушка схватила с кухонного стола нож, замахнулась им и пообещала своей оппонентке убить ее. Возбужденных дам разняли мужчины, после этого гости разошлись по домам. Спустя несколько дней об этом стало известно участковому.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

#Новости#Криминал#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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