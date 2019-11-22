Тюменские предприятия покажут свои успехи в экспорте продукции АПК

Всего будет разыграно пять номинаций: АПК, сфера услуг, промышленность и высокие технологии, «Прорыв года». Организации должны показать свои успехи в реализации товаров и услуг на экспорт.
Победитель мероприятия будет объявлен 3 декабря на «Тюменском экспортном форуме».
Развитие экспортного потенциала Тюменской области не ограничивается добычей древесины, нефти и газа. По данным администрации областной столицы, серьезные успехи показывают предприятия АПК. Общий объем несырьевого экспорта в 2019 году уже превысил 1 млдр долларов. Поставки осуществляются в 90 стран мира.