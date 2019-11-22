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Тюменские предприятия покажут свои успехи в экспорте продукции АПК

22 ноября 2019, 13:07
Фото: pixabay.com
В Тюмени пройдет конкурс «Экспортер года Тюменской области». В нём примут участие 15 предприятий и организацию региона.
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Тюмень

Всего будет разыграно пять номинаций: АПК, сфера услуг, промышленность и высокие технологии, «Прорыв года». Организации должны показать свои успехи в реализации товаров и услуг на экспорт.

Победитель мероприятия будет объявлен 3 декабря на «Тюменском экспортном форуме».

Развитие экспортного потенциала Тюменской области не ограничивается добычей древесины, нефти и газа. По данным администрации областной столицы, серьезные успехи показывают предприятия АПК. Общий объем несырьевого экспорта в 2019 году уже превысил 1 млдр долларов. Поставки осуществляются в 90 стран мира.

#Новости#Экспорт#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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