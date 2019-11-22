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Проект будущего планетария рассмотрели на круглом столе в администрации Тюмени

22 ноября 2019, 13:13
Фото: pixabay.com
Глава Тюмени провел круглый стол на котором обсуждалась концепция будущего планетария. На мероприятие пришли жители города и журналисты.
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Тюмень

В качестве объекта реконструкции для данного проекта было выбрано здание круглой бани на Ленина. Данный памятник конструктивизма уже долгое время стоит бесхозным и постепенно разрушается. Для достопримечательности активно искали инвестора или любой другой подходящий проект.

В настоящее время создать в этих стенах планетарий предлагают инвесторы из Санкт-Петербурга. В администрации Тюмени настаивают, чтобы данный проект был максимально вовлечен в жизнь города. Отмечается, что на территории объекта появится научно-культурное пространство в котором может побывать любой житель областной столицы.

#Новости#Бесхозный объект#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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