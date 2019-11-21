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В Тюмени ПАТП получило 117,2 млн рублей «бухгалтерских убытков»

21 ноября 2019, 02:40
Фото: 1Mi
В Тюмени убытки АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» по итогам прошлого года составили 117,2 млн рублей. Такая информация стала известна сегодня, 20 ноября, на заседании профильного комитета во время выступления директора городского департамента имущественных отношений Елены Уляшевой.
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Бюджет

ТПАТП №1 по итогам прошлого года получило убыток в размере 117,2 млн рублей. В позапрошлом году он составлял 164 млн рублей – сократился почти на 29%.

Уляшева выступала с докладом о результате деятельности предприятий и акционерных обществ с долей города в уставном капитале. Из десяти акционерных обществ пять оказались убыточными: ТПАТП №1 – 117,2 млн рублей; АО Комбинат Школьного Питания «Центральный» (15,3 млн), «Тюменский курьер» – 3,3 млн рублей ; «Тюменская ярмарка» –1,5 млн; «Тюменское троллейбусное предприятие» (344 тыс.).

Чистая прибыль составила 34,2 млн рублей, а общий убыток – 137,6 млн рублей. Прибыльными оказались: «ТРИЦ», «Тюменская транспортная система», «Трасса», гостиница «Колос».

«Хотелось бы обратить ваше внимание, что убыток, который присутствует у троллейбусного предприятия и у ПАТП связан с особенностями ведения финансовой отчетности и является так называемым бухгалтерским убытком, не фактическим», – уточнила Елена Уляшева.

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