В Тобольске устранен дефект на участке магистрального трубопровода

На время ремонта были снижены параметры теплоснабжения потребителей до 40-45 градусов. Специалисты провели замену поврежденной дренажной запорной арматуры. Началось заполнение сетевой водой перекрытого для проведения работ участка трубопровода, на это потребуется 6-7 часов.