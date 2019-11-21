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В Тобольске устранен дефект на участке магистрального трубопровода

21 ноября 2019, 12:38
Фото: 1Mi
Сотрудники СУЭНКО устранили дефект на участке магистрального трубопровода, идущего к городской котельной Тобольска. Теплоснабжение города восстановлено.

На время ремонта были снижены параметры теплоснабжения потребителей до 40-45 градусов. Специалисты провели замену поврежденной дренажной запорной арматуры. Началось заполнение сетевой водой перекрытого для проведения работ участка трубопровода, на это потребуется 6-7 часов.

Отмечается, что в ближайшее время основные параметры тепла в домах будут восстановлены, сообщает пресс-служба АО «СУЭНКО».

Дефект был обнаружен 20 ноября. Для предотвращения аварии ремонтные работы были начаты незамедлительно.

#Новости#ЧП#Тобольск#Александр Мязин#Происшествия
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