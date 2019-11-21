В Тобольске устранен дефект на участке магистрального трубопровода

На время ремонта были снижены параметры теплоснабжения потребителей до 40-45 градусов. Специалисты провели замену поврежденной дренажной запорной арматуры. Началось заполнение сетевой водой перекрытого для проведения работ участка трубопровода, на это потребуется 6-7 часов.
Отмечается, что в ближайшее время основные параметры тепла в домах будут восстановлены, сообщает пресс-служба АО «СУЭНКО».
Дефект был обнаружен 20 ноября. Для предотвращения аварии ремонтные работы были начаты незамедлительно.