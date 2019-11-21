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Тюменцы смогут пройти медосмотр для ГИБДД по старым правилам до 2020 года

21 ноября 2019, 15:00
Фото: 1Mi
Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил о приостановлении вступления в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
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Тюмень

До конца 2019 года медосвидетельствования можно будет пройти по старым правилам. По данным «Нашего города» необходимый документ уже подписан. На уровне Министерства здравоохранения РФ будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования.

В медучреждениях Тюмени наблюдаются большие очереди из-за сообщений о резком подорожании медицинских справок для ГИБДД. Стоимость всех анализов может увеличиться в 2-3 раза. В некоторых регионах цены на услуги медкомиссии могут вырасти в 10 раз.

#Новости#Медицинская справка#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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