Тюменцы смогут пройти медосмотр для ГИБДД по старым правилам до 2020 года

До конца 2019 года медосвидетельствования можно будет пройти по старым правилам. По данным «Нашего города» необходимый документ уже подписан. На уровне Министерства здравоохранения РФ будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования.
В медучреждениях Тюмени наблюдаются большие очереди из-за сообщений о резком подорожании медицинских справок для ГИБДД. Стоимость всех анализов может увеличиться в 2-3 раза. В некоторых регионах цены на услуги медкомиссии могут вырасти в 10 раз.