Тюменцы смогут пройти медосмотр для ГИБДД по старым правилам до 2020 года

В медучреждениях Тюмени наблюдаются большие очереди из-за сообщений о резком подорожании медицинских справок для ГИБДД. Стоимость всех анализов может увеличиться в 2-3 раза. В некоторых регионах цены на услуги медкомиссии могут вырасти в 10 раз.