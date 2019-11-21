Тюменский депутат остался недоволен затратами на многомиллионные командировки

Однако депутат от «Единой России» заявил, что попросит Счетную палату проследить за расходами. Коновалов отметил, что на своей практике помнит только один случай положительного эффекта от командировки – когда сотрудники администрации ездили в Москву, чтобы перенять опыт в формировании платных парковок. А после попросил назвать еще успешные примеры.