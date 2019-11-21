Тюменский депутат остался недоволен затратами на многомиллионные командировки

«Казалось бы, Тюмень – это город без каких-то районов. Ездить, вроде бы, некуда. Десятки миллионов закладывается в бюджет для командировочных расходов. Здесь это объяснить надо. Либо это “Сколково”, куда ездят многие сотрудники, либо это другие цели, либо это еще что-то», – поинтересовался Коновалов.
Директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук ответил, что командировочные расходы необходимы, чтобы обмениваться опытом, перенимать лучшую практику, повышать квалификацию и участвовать в семинарах.
Однако депутат от «Единой России» заявил, что попросит Счетную палату проследить за расходами. Коновалов отметил, что на своей практике помнит только один случай положительного эффекта от командировки – когда сотрудники администрации ездили в Москву, чтобы перенять опыт в формировании платных парковок. А после попросил назвать еще успешные примеры.