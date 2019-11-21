nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский депутат остался недоволен затратами на многомиллионные командировки

21 ноября 2019, 02:41
Фото: «Наш город»
Депутат тюменской городской думы Юрий Коновалов остался недоволен затратами на командировки для сотрудников администрации по проекту бюджета на следующий год. Свое мнение он выразил сегодня, 20 ноября, на заседании комитета по экономическому развитию и бюджету гордумы.
Сюжет
Бюджет

«Казалось бы, Тюмень – это город без каких-то районов. Ездить, вроде бы, некуда. Десятки миллионов закладывается в бюджет для командировочных расходов. Здесь это объяснить надо. Либо это “Сколково”, куда ездят многие сотрудники, либо это другие цели, либо это еще что-то», – поинтересовался Коновалов.

Директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук ответил, что командировочные расходы необходимы, чтобы обмениваться опытом, перенимать лучшую практику, повышать квалификацию и участвовать в семинарах.

Однако депутат от «Единой России» заявил, что попросит Счетную палату проследить за расходами. Коновалов отметил, что на своей практике помнит только один случай положительного эффекта от командировки – когда сотрудники администрации ездили в Москву, чтобы перенять опыт в формировании платных парковок. А после попросил назвать еще успешные примеры.

Материалы по теме
Власти Тюмени ответили на претензии о городском бюджете и публичных слушаниях
#Новости#Чиновники#Деньги#Бюджет#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25