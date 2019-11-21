Тюменская область заняла 5-е место среди «безналичных» регионов в рейтинге Сбербанка

- Бизнес в целом продолжает процесс ухода от наличных расчетов. Список самых «безналичных» бизнесов возглавляют рестораны, кафе, столовые и магазины с электроникой. Основной потенциал для дальнейшего ухода от бумажных денег находится в розничной торговле, поскольку торговый оборот в этой категории наиболее крупный. Несмотря на весь прогресс электронных систем, в регионе еще есть торговые точки, не предоставляющие возможность безналичной оплаты по разным причинам. Для развития культуры безналичных платежей Сбербанк реализовал сервис «Плати-QR» для микро и малого бизнеса. Он позволяет предпринимателям принимать платежи безналично по тарифам ниже, чем по традиционному эквайрингу. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.