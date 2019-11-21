Составлен рейтинг городов по покупательской способности на рынке первичного жилья

По итогам исследования в ТОП-3 городов, где жителям легче купить квартиру, чем другим россиянам, попали Краснодар, Красноярск и Ростов-на-Дону. В этих городах среднерыночная стоимость квадратного метра жилья 55,8 т.р., а усредненные показатели по зарплате – 46,8 т.р. Далее идут такие города как Москва и Новосибирск.
Если сравнить Тюменскую область без автономных округов с показателями в городах миллионниках, то регион входит в пятерку лидеров по уровню доступности покупки жилья, отодвигая Новосибирск на шестую позицию в рейтинге. Средняя стоимость квадратного метра в Тюменской области составляет 59,7т.р. по состоянию на сентябрь 2019 года** при этом среднемесячная заработная плата за этот же период составила 45,2 т.р.* Таким образом, разница между стоимостью жилья и доходами горожан составляет 24%, против 25,8% в Новосибирске.
Однако сложнее всего купить квартиру жителям Санкт-Петербурга, где, несмотря на относительно большой объем высококлассного предложения, средняя заработная плата в 2 раза ниже средней стоимости квадратного метра (64 т.р. и 128,3 т.р. соответственно).
На втором месте по сложности покупки жилья – Казнь, где средняя зарплата редко превышает 42,9 т.р., а цена квадрата выше 77,4 т.р. На третьем – Екатеринбург, где средняя цена за 1кв.м на 44,5% превышает среднюю зарплату: 50,8 и 79,9 т.р. соответственно.
Зачастую в городах, где стоимость квартир в новостройках значительно превышает покупательскую способность населения, девелоперы стремятся увеличить доступность жилья путем наращивания доли студий и 1-комн. квартир в своих проектах, а также введению квартир «евро» формата (с совмещенной кухней и гостиной).
*По данным Федеральной службы государственной статистики на сентябрь 2019 года
Справка о компании. Федеральная девелоперская компания «Талан» осуществляет свою деятельность с 2002 года, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах России. Делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро. Компания имеет максимальные 5 баллов в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.
В Тюмени компания возводит современный жилой комплекс комфорт-класса — «Интеллект-Квартал», расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.