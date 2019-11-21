Составлен рейтинг городов по покупательской способности на рынке первичного жилья

Если сравнить Тюменскую область без автономных округов с показателями в городах миллионниках, то регион входит в пятерку лидеров по уровню доступности покупки жилья, отодвигая Новосибирск на шестую позицию в рейтинге. Средняя стоимость квадратного метра в Тюменской области составляет 59,7т.р. по состоянию на сентябрь 2019 года** при этом среднемесячная заработная плата за этот же период составила 45,2 т.р.* Таким образом, разница между стоимостью жилья и доходами горожан составляет 24%, против 25,8% в Новосибирске.