21 ноября – Всемирный день телевидения

27 июля у «Ростелекома» появилась новая цифровая плотформа Wink. Эта платформа объединяет в себе все прелести интерактивного телевидения, которое тюменцы уже успели полюбить, и онлайн-кинотеатр. При подключении весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера). Появилась возможность смотреть WINK на пяти устройствах где бы не находились абоненты «Ростелекома». Подключиться к приставке можно везде где есть Wi-Fi.
Телевизионную часть представляют более 180 наименований, включая самые популярные в России не эфирные каналы. Телеканалы на любой возраст, вкус и интересы: 40 каналов с кино и сериалами, 15 — детских, 13 — спортивных, 35 — познавательных, 25 — музыкальных. Только в Wink доступны телеканалы UFC ТВ (полностью посвящен самой известной и авторитетной в мире ассоциации смешанных единоборств) и EurosportGold (с самыми известными теннисными турнирами мира).
Есть несколько профилей, от того какой пакет приобретает зритель, меняется абонентская плата и наполненность пакета - количество каналов и количество фильмов в видеотеке.
Новые фильмы появляются на платформе Wink сразу в течении недели как прокат в кинотеатрах закончен, также есть ряд фильмов, которые демонстрируются на платформе когда еще не закончился прокат в кинотеатрах. Каждый фильм можно приобрести в нескольких вариантах: через Full HD, либо взять его в аренду на 48 часов. У каждого фильма есть трейлер и ознакомительный просмотр.
Зрителю нет необходимости спешить к любимым передачам или бояться пропустить очередную серию сериала - можно поставить эфир на паузу или перемотать на пропущенный фрагмент, можно зайти в архив и посмотреть фильм, который шел, например, вчера или позавчера.
С цифровой платформой «Ростелекома» Wink можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.
Еще одно преимущество цифровой платформы Wink: «Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков (известный по псевдониму Гоблин) в августе 2019г. подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. Гоблин делает и записывает переводы фильмов, которые сегодня доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». Обладая яркой индивидуальностью Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано.