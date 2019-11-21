21 ноября – Всемирный день телевидения

27 июля у «Ростелекома» появилась новая цифровая плотформа Wink. Эта платформа объединяет в себе все прелести интерактивного телевидения, которое тюменцы уже успели полюбить, и онлайн-кинотеатр. При подключении весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера). Появилась возможность смотреть WINK на пяти устройствах где бы не находились абоненты «Ростелекома». Подключиться к приставке можно везде где есть Wi-Fi.