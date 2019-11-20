В Тюмени МЧС наградило сельских школьников за спасение людей из бедствий

Сегодня в Тюмени наградили детей, которые спасли людей в экстремальных ситуациях. Награждение юных героев состоялось в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы. Свои награды получили четверо мальчиков из сельской местности (Голышманово, село Ярково, деревня Петропавловка и Есаулова). Эти дети, несмотря на свой возраст, правильно сориентировались в сложных ситуациях, спасли ближних и вовремя пришли на помощь. Кто-то из ребят вывел людей из горящих домов, а кто-то из воды.