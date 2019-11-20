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В Тюмени МЧС наградило сельских школьников за спасение людей из бедствий

20 ноября 2019, 11:45
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
В Тюмени МЧС наградило сельских школьников за спасение людей из бедствий
Сегодня в Тюмени наградили детей, которые спасли людей в экстремальных ситуациях.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени наградили детей, которые спасли людей в экстремальных ситуациях. Награждение юных героев состоялось в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы. Свои награды получили четверо мальчиков из сельской местности (Голышманово, село Ярково, деревня Петропавловка и Есаулова). Эти дети, несмотря на свой возраст, правильно сориентировались в сложных ситуациях, спасли ближних и вовремя пришли на помощь. Кто-то из ребят вывел людей из горящих домов, а кто-то из воды.

За спасение людей в Тюмени наградили школьника и студента
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Отмечено, что мальчишки, скромные и немногословные, отличаются от тех своих сверстников, которые проходит мимо чужой беды или снимает её на телефон в погоне за "лайками" в социальных сетях.

#Новости#Голышманово#Тюменская область#МЧС#Ярковский район#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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