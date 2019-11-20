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В Тобольске при падении с высоты девятого этажа погибла женщина

20 ноября 2019, 04:35
Фото: 1Mi
Вчера утром, 19 ноября, под окнами дома №14 в четвертом микрорайоне Тобольска случайные прохожие обнаружили женщину.

Информация об этом появилась в тюменских группах в соцсетях. По словам жильцов этого дома, которые отписались в комментариях, женщина выпала с девятого этажа и погибла при падении.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области подтвердили эту информацию и рассказали, что трагедия действительно произошла утром. На место выезжала бригада службы скорой помощи. Несмотря на то, что медики прибыли на место происшествия всего через четыре минуты, им оставалось лишь констатировать смерть человека.

Обстоятельства и причины произошедшего установит следствие.

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