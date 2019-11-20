В Тобольске при падении с высоты девятого этажа погибла женщина

В департаменте здравоохранения по Тюменской области подтвердили эту информацию и рассказали, что трагедия действительно произошла утром. На место выезжала бригада службы скорой помощи. Несмотря на то, что медики прибыли на место происшествия всего через четыре минуты, им оставалось лишь констатировать смерть человека.